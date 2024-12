Yailin La Más Viral filtra mensajes privados que le envío Anuel AA

Yailin La Más Viral ha captado la atención recientemente al filtrar conversaciones privadas con su exesposo, el cantante Anuel AA. Este suceso ha generado gran interés entre sus seguidores y los medios, debido a la naturaleza íntima de los mensajes, lo que ha llevado a Yailin a convertirse en tendencia por estas revelaciones sobre el reguetonero puertorriqueño.

Yailin La Más Viral filtra mensajes enviados por Anuel AA

Yailin 'La más viral' ha cumplido sus amenazas al insinuar un regreso con Anuel AA, quien está esperando su primera hija con su actual pareja. La cantante dominicana publicó en sus redes sociales conversaciones comprometedoras de WhatsApp con su exesposo, donde Anuel AA expresa sentimientos contradictorios hacia ella, a pesar de su nueva relación.

Yailin criticó a Anuel en sus redes sociales por mostrar su dinero y cadenas, mientras no contribuye a la manutención de su hija Cattleya.

“Mucha cadena y mucha vaina, ¿y la manutención de tu hija para cuándo? Qué vergüenza”, dice la primera historia.

La artista amenazó con compartir algo comprometedor si no recibía respuesta.

“Mucha película, mucha cadena. El más gánster en las redes y no mantiene a su hija, eso no es de gánster” y “no me hagas publicar lo que sabes, que yo estoy loca. Qué me respondes para atrás para piarte de tu película. Vamos, te espero”.

La artista acusó a Anuel de ser "narcisista" y afirmó que su comportamiento afectó la posibilidad de que su hija viajara. No obstante, luego compartió conversaciones de WhatsApp donde Anuel le expresa que la extraña y la ama.

“no puedo hacerme el fuerte y decirte que no te quiero, no puedo mentirte y decirte que no te amo. Lo peor fue que, aunque esté con otra persona todo este tiempo, nunca te lo he dicho”, “A mí no me gusta lastimar a nadie. Odio verte triste, sufriendo. Yo quiero estar contigo también y dormir contigo”.

Anuel se refiere a Yailin como su "única esposa" y le pide perdón por haberla dejado sola al principio. Yailin, por su parte, publicó que si lo que dice Anuel es falso, que lo desmienta. También compartió una conversación donde Anuel reafirma su deseo de estar con ella y que siempre será su prioridad.

