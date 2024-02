“Yujab tu wok da tok”: Xóchitl Gálvez es criticada por no saber hablar inglés

La candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez fue objeto de burlas y críticas en redes sociales, luego de que circula un video en donde se aprecia que intenta hablar inglés, sin embargo, su pronunciación no es la mejor y se escucha algo así como “Yujab tu wok da tok”, cuando al parecer quería decir “You have to walk the talk”.

La aspirante a la presidencia del país por la alianza Fuerza y Corazón por México que integran PAN, PRD y PRI, sigue de gira por Estados Unidos y fue invitada a un evento que se celebró en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, en Washington D. C.

Ahí la política dio un discurso y habló sobre diferentes temas de interés mutuo entre México y Estados Unidos, sin embargo, el momento que más se ha hecho viral es cuando en una parte de su ponencia, que fue en español, trató de hablar en inglés diciendo “Presidente Biden, yujab tu wok da tok”, que posiblemente era “you have to walk the talk”, lo cual traducido al español significa “usted tiene que predicar con el ejemplo”.

Comparan a Xóchitl Gálvez con Enrique Peña Nieto

El fragmento de esa intervención de Xóchitl Gálvez se ha vuelto viral en rede sociales, generándole críticas por no saber inglés y así querer convertirse en la próxima presidenta de México.

Incluso, muchos aprovecharon para recordar la vez en que el expresidente Enrique Peña Nieto pasó por algo similar, al dar un discurso en inglés con el que exhibió su poco conocimiento del idioma.

No sabe hablar inglés

No sabe sumar

No sabe memorizar un discurso

No sabe hablar en público sin teleprompter .@XochitlGalvez es la candidata más incompetente que ha tenido el PRIAN en su historia. #YujabTuWokDeTok pic.twitter.com/TOhgezRmwR — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) February 6, 2024

