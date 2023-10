Alexandra Ianculescu sorprende a sus fanáticos al posar con lycra desabrochada

Alexandra Ianculescu, se volvió viral el pasado abril al revelar que había abierto una cuenta de la página azul para poder costear los gastos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, la atleta canadiense-romana ha vuelto a sorprender con sus fotos en una lycra desabrochada.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OF paga mis cuentas. El dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas. Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café” compartió a inicios de año en entrevista al medio Daily Star.

Ianculescu, que ya fue atleta olímpica en la edición invernal de 2018, aseguró que no le importa lo que la gente piense de ella porque la plataforma para adultos le ha permitido pagar sus cuentas.

En su última publicación en redes sociales, la belleza se desabrochó el equipo de ciclismo patrocinado por el sitio para adultos para mostrar su figura, lo que causó una gran reacción entre sus 107 mil seguidores.

"Gracias a OF puedo entrenar a tiempo completo, permitirme viajar a lugares a los que nunca hubiera soñado ir, comprar las bicicletas de mis sueños, poder vivir sin tener que sacrificar mi vida como atleta para hacer tres trabajos diferentes como sucedió en el pasado. Y, sobre todo, puedo seguir persiguiendo el sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París”, reveló en una de sus publicaciones.

