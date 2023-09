Saúl 'Canelo' Álvarez se estará enfrentando el próximo 30 de septiembre contra Jermell Charlo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, en donde llegó a lamentarse por la falta de apoyo que se le tiene al boxeo dentro del país.

“El boxeo no tiene el mismo apoyo que el futbol ni mucho menos. Yo he tenido más rating que un partido de futbol, he tenido más rating, pero soy punto y aparte. Creo que eso me enorgullece mucho porque traigo la bandera del boxeo", mencionó el tapatío en entrevista con Molusco TV.

Álvarez incluso comparó el nivel de audiencia que ha tenido en la transmisión de sus peleas con el de los partidos, llegando a lamentarse porque el futbol sigue siendo el deporte más popular que se tiene en México.

"La afición de futbol es mucho más grande que el boxeo. El futbol es el deporte más apoyado y con más afición mexicana, fuera de mí, porque yo soy punto y aparte”, finalizó.

El pugilista mexicano ha sido de los atletas que más impulso ha tenido, pues en los últimos años el tapatío se ha convertido en el mejor libra por libra, llegando incluso a estar peleando frente a los mejores boxeadores a lo largo de su carrera.

