Chávez Jr.: 'Soy el más guapo del boxeo, le bajé varias morras al Canelo y por eso tiene coraje'

Sigue dando de qué hablar. Julio César Chávez Jr. soltó un 'gancho al corazón' en contra de su compatriota, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al que recordó le bajó varios amores.

Fue a través de un en vivo en su Instagram donde Chávez Jr. mencionó que es el boxeador más guapo y que, de hecho, le ha bajado algunos ligues al propio Canelo.

“Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Tengo 61 peleas de boxeo y no parezco boxeador como otros. Ni el Canelo, no importa. No la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras, por eso me tiene coraje”, expresó Julio César.

Cabe recordar que no es la primera vez que Chávez Jr. reta al Canelo, por lo que este tipo de declaraciones empiezan a ser costumbre. Por su parte, Saúl Álvarez aún no ha respondido a este comentario.

