‘Checo’ Pérez cumple sueño de fan colombiano: “Nunca te rindas”

Sergio "Checo" Pérez no solo deja huella en las pistas de Fórmula 1, sino también en la vida de quienes lo siguen de cerca. Así lo demostró Camilo, un aficionado colombiano que este fin de semana compartió a través de Twitter una carta abierta dirigida al piloto mexicano para contarle cómo su admiración por él fue clave para cumplir su sueño: graduarse como diseñador gráfico.

'Checo' Pérez agradece a fan colombiano | MEXSPORT

En el mensaje, Camilo expresó:

“Soy Camilo, te escribo desde Colombia. Soy tu fan desde el 2013 y te he venido acompañando en tu trayecto en la F1. Recientemente me gradué como diseñador gráfico y quiero decirte desde el fondo de mi corazón que sin ti no habría sido posible. Te he visto en las altas y bajas. Pero tú has estado conmigo en mis peores momentos.”