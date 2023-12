Chivas vs Pumas: Aficionados 'explotan' en redes sociales tras ayuda del 'CHIVAR' en el Akron

Aficionados en redes sociales estallaron contra las Chivas después de acusar al equipo de "robarle" un penal a Pumas durante el partido de Cuartos de Final de Ida del Apertura 2023 en el Estadio Akron. A pesar de la victoria 1-0 de los 'rojiblancos', la controversia se centró en la decisión arbitral que dejó a muchos cuestionando el desempeño de Fernando Hernández.

La polémica se desató a los 75 minutos cuando Ricardo Marín, jugador de Chivas, intentó despejar un tiro de esquina y terminó metiendo mano en el área. Aficionados de diversos equipos, incluyendo Pumas y América, expresaron su desacuerdo con la decisión del árbitro, señalando que la mano fue clara y merecía un penal a favor de los Universitarios.

Y es que los aficionados de las Águilas buscaban que el Rebaño recibiera las mismas críticas que ellos habían recibido un día antes con el gol de Henry Martín tras un supuesto fuera de lugar.

"El árbitro y el CHIVAR le están robando a los Pumas, es increíble que no marcaron esta manota como penal... Pero no van a decir nada porque la prensa protege a las Chivas", "Penal a favor de Pumas que no se marca. Mano muy clara del jugador de Chivas. ¿Aquí también se exigirán los "vectores" o se hablará en todos lados de eso? ¿Van a decir que "las divididas" son para Guadalajara? ¿O eso solo aplica con el Club América?", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Aunque el VAR estuvo presente en el partido, la decisión del árbitro de no marcar el penal generó sorpresa y descontento. La controversia se amplificó en redes sociales, donde los aficionados debatieron sobre la supuesta injusticia, recordando situaciones similares en otros encuentros.

El momento crucial del partido podría tener repercusiones en la clasificación de Pumas a la siguiente ronda. A pesar de cerrar la serie en Ciudad Universitaria, la no marcación del penal podría afectar la historia del enfrentamiento, dejando a muchos especulando sobre el impacto de esta decisión arbitral en el destino del equipo Felino.

