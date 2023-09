Christian Martinoli sobre su conflicto con Miguel Herrera: "Jamás se arreglará, somos muy rencorosos"

Christian Martinoli, comentarista de futbol en TV Azteca, recordó el incidente que tuvo en 2015 con Miguel Herrera, director técnico de la Selección Mexicana en aquel entonces, y señaló que es prácticamente imposible que ambos puedan aclarar sus diferencias y tener una reconciliación.

Hace ocho años, luego de que el Tri del Piojo se proclamó campeón de la Copa Oro, el estratega actual de los Xolos de Tijuana golpeó por la espalda a Martinoli en el aeropuerto de Philadelphia, lo que provocó el cese de Miguel Herrera del banquillo de la Selección.

"Los dos, o tenemos muy buena memoria o somos muy rencorosos, entonces no creo que se vaya a arreglar jamás. También creo que a él no le interesa ni a mí. A él le sigue yendo bien, a mí igual. Si él piensa que puede volver a la Selección Nacional, que tiene una gran prensa detrás, pues adelante. Pero yo no tengo nada que conversar con él y él tampoco", comentó Martinoli en el pódcast Atypical TE VE.

Miguel Herrera, tras haber agredido al cronista, se justificó con un supuesto ataque de Martinoli hacia la familia del estratega, algo que nunca fue comprobado.

Ante esto, el comentarista de TV Azteca señaló que los abogados de la Federación Mexicana de Futbol buscaron en cada transmisión algún comentario de Christian hacia la familia de Miguel, con tal de no cesar al estratega, sin embargo, no encontraron pruebas.

"En la Federación le buscaron, tuvieron un día completito los abogados para buscar dónde había yo dicho algo sobre su familia y no lo encontraron. Le buscaron bastante, eh, para no correrlo y decir que el que había provocado era yo. Que posiblemente lo provoqué por las críticas que le hice, pero yo, de cuestiones familiares, no voy por la vida diciendo 'este hizo tal cosa'", sentenció.

