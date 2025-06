Dos de las personas más mediáticas y “polémicas” de los medios en el país, tuvieron una pelea en redes sociales debido a un comentario de Faitelson, donde argumenta que los comentarios en la red social, X, son cada vez más violentos, majaderos y que cada vez menos se pueden intercambiar puntos de vista del deporte.

Cada día que pasa, percibo a “la selva del X” más agresiva, majadera, violenta y corriente. Es una pena, porqué podríamos convivir o intercambiar puntos de vista sobre el deporte sin ese nivel de belicosidad…

Yo no tengo problema.

Aguanto y seguiré aguantando.

Siempre he dicho… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 3, 2025

LA RESPUESTA QUES SORPRENDIÓ A FAITELSON

Ante esto, el comediante y creador de contenido, Adrián Marcelo, respondió diciendo que el comentarista no era tan diferente al resto de la comunidad y que no podía pedirle a la gente ser algo que él no es, ya que sus comentarios no son tan diferentes solo que era “más famoso”.

"Jugar a polarizar, tiene su costo. No esperes cosechar trigo, si siembras sorgo. No eres tan diferente a los de aquí, solo eres más famoso", respondió Adrián en X.

El comediante y creador de contenido Adrián Marcelo|X:@adrianm10

EL COMENTARISTA Y EL YOUTUBER ESTUVIERON DE ACUERDO

Para sorpresa de todos, David, terminó por darle la razón a Adrián, diciendo que quizá tenga razón, que sus comentarios pueden generar polémica pero que al final él se hace responsable de ellos, pero que él jamás atacaría a nadie por su aspecto físico y ningún otro prejuicio.

Para finalizar el debate, Marcelo también estuvo de acuerdo con la respuesta de David, reconociendo que esta clase de polémicas son las que mantiene vigente la figura de David Faitelson, viendo algo “bueno dentro de lo malo”.

En eso no puedo más que estar de acuerdo, David. Si te sirve de algo: Cuando más recibes ese tipo de interacciones, es cuando más vigente te encuentras. Algo “bueno” dentro de lo “malo”. Saludos. — adrián marcelo (@adrianm10) June 3, 2025

