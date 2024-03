David Faitelson y Rafa Puente vuelven a calentarse en programa de TUDN: "No me faltes el respeto"

Por segunda vez desde su llegada a TUDN, David Faitelson protagonizó una discusión subida de tono con Rafael Puente, exdirector técnico de Pumas y ahora analista de Televisa. Este desacuerdo llegó tras debatir sobre el triunfo de América sobre Tigres en el Estadio Azteca, duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2024.

En el programa 'Línea de 4', Faitelson tuvo un enlace desde el Coloso de Santa Úrsula. En la mesa de debate se discutía sobre el triunfo de las Águilas con un '11' lleno de suplentes ante los Felinos, algo en lo que David intervino y pidió no exagerar, a lo que el exentrenador le contestó que se relajara y no inventara cosas.

"Entraste como es costumbre, bastante acelerado y diciendo cosas que nunca dijimos", expresó Rafa Puente Jr., a lo que Faitelson replicó: "no, no es cierto, Rafa, no te calientes tan rápido".

Posteriormente, Puente arremetió contra su compañero y señaló que siempre trata de cambiar las declaraciones en las mesas de debate y usarlas de manera negativa, algo que al experiodista de ESPN no le pareció y le pidió "de manera muy seria" que no le faltara el respeto ni a él ni a su trayectoria.

"Nadie dijo eso, somos responsables de lo que decimos, no de lo que interpretes tú ni de como quieras deteriorar esa interpretación como sueles hacerlo con frecuencia", 'expuso Rafita'.

El América vs Tigres propició otro encontronazo entre @rafaelpuente y @DavidFaitelson_ "Te pido una cosa de manera muy seria: no me tienes que faltar el respeto" #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/wT0msSoQAb — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 10, 2024

"Te pido una cosa y de manera muy seria. No me tienes porque faltar el respeto, yo no te estoy faltando el respeto. Tú me estás diciendo que yo manipulo o cambio lo que se dice. Ataca lo que estoy diciendo, no me ataques a mí", contestó David.

