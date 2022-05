Edinson Cavani confesó que pensó en abandonar al United por la llegada de Cristiano Ronaldo

En todos lados se cuecen habas, o al menos eso nos dejó ver Edinson Cavani, quien confesó que pensó en dejar al Manchester United cuando se enteró de la llegada de Cristiano Ronaldo, así lo reveló en el programa de 'ESPN', 'Bola da Vez'.

Cavani llegó a los Red Devils en 2020 y logró lo que nadie en 11 años, romper con la maldición que dejó el portugués en el dorsal '7' desde 2009, el uruguayo lleva 19 dianas y 7 asitencias en 2 mil 956 minutos de juego.

El que ahora porta con orgullo el '21', contó que habló con su hermano para confesarle que si el anuncio sobre la llegada de CR7 se hubiera hecho días antes, él hubiera abandonado al conjunto.

“En su momento, pensé que era bueno que el Manchester fichara a Cristiano. Pero conociendo un poco el mundo del futbol actual, lo primero que hice fue llamar a mi hermano y le dije: 'Fernando, si esto hubiera pasado hace una semana, te hubiera pedido que buscáramos otro club’”.

Edinson no quizo ahondar en el porqué pensó en tomar tan tajante desición, pero dejó claro que no es algo personal contra el ex de la Juventus.

“Le dije eso pero no porque no quisiera jugar con Cristiano Ronaldo. No. Porque tuve la oportunidad de conocerlo y es un gran profesional, con sus objetivos, y eso es perfecto para sus compañeros. Pero como yo sé, después de años en el futbol, cómo son las cosas actualmente... Por eso quise hablar con mi hermano.

"Pero entonces pensé: juguemos y hagamos lo mejor que podamos”, añadió.

El atacante de 35 años confesó que su hermano le ha sido de gran apoyo para mantenerse en la escuadra de la Premier League, pese a que se las ha visto negras en ocasiones y ha querido tirar la toalla.

“Con el tiempo, independientemente de mis lesiones, que me alejaron un poco de la temporada... Viví situaciones difíciles, diferentes a las que enfrenté el año pasado. Y después de unos meses, volví a llamar a mi hermano y le dije: '¿Recuerdas lo que dijiste al comienzo de la temporada?' En el futbol no hay secretos. Para mí está todo inventado y yo tengo una visión del futbol que nadie me va a sacar.

“Llamé a mi hermano y le dije eso. Él me remarcaba: ‘Sé positivo, Edi, harán un buen trabajo’. Me dijo varias cosas más. ‘Veamos qué sucede’. Y luego todo pasó y aquí estamos, tratando de sumar como lo hice en todos los equipos donde he estado, pero mi forma de pensar y de ver el futbol me dio la razón en los primeros meses y de ahí en adelante... Tuve problemas con las lesiones y estaba un poco fuera, pero eso fue un poco lo que pasó”.

El contrato de Cavani con Los Diablos Rojos termina el próximo 30 de junio de este año, sin opción a renovación.

