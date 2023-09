El día que Mourinho se escondió de la UEFA en una canasta de ropa sucia

José Mourinho recordó la cómo fue que logró evadir a la UEFA durante un partido de Cuartos de Final. El entrenador portugués confesó que, tras recibir una sanción, tuvo que ideárselas para poder entrar y salir del vestuario sin ser visto.

En el 2005 José Mourinho recibió una sanción de dos partidos por los comentarios que hizo sobre Frank Rijkaard por aparentemente influir en un partido. La suspensión significó que Mourinho no podría estar junto con su equipo en los partidos de su equipo, Chelsea, cuando se enfrentaran al Bayern Munich en los Cuartos de Final de la Champions League. Sin embargo, el DT se las ingenió para poder entrar y salir del vestidor sin ser captado por la UEFA.

"Llegué vestuario durante el día, estuve allí desde el mediodía y el partido era a las siete. Sólo quiero estar en el vestuario cuando lleguen los jugadores. Fui allí y nadie me vio. El problema fue salir después", comentó Mourinho en BeIn Sport.

A pesar de haber podido entrar al vestidor previo al inicio del partido, el verdadero problema para el portugués llegó al terminar pues tuvo que esconderse dentro de una canasta de ropa para evitar ser visto por los emisarios de la UEFA.

"Stewart Bannister, el encargado del equipo, me puso en la canasta. Estaba un poco abierta para que pudiera respirar, pero cuando lo sacó del vestuario, personas de la UEFA me seguían y estaban desesperados por encontrarme, así que cerró la caja y no podía respirar. Cuando abrió la caja me estaba muriendo. Lo digo en serio tenía claustrofobia. ¡Lo prometo! ¡Es verdad!", finalizó el DT.

Año 2005. A Mou, sancionado, no lo dejan estar en la cancha ni en el vestuario en unos 4tos de Champions con Bayern Munich. Pero The Special One se las ingenió igual...pic.twitter.com/7gROZbvJrh — VarskySports (@VarskySports) September 6, 2023

Al final, el Chelsea logró superar a los bávaros con un marcador global de 6-5, sin embargo, en Semifinales los dirigos por Mourinho caerían eliminados por el eventual campeón Liverpool.

