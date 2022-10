Floyd Mayweather anunció 'The GOAT', serie documental sobre su vida

Floyd Mayweather fue uno de los boxeadores más importantes del mundo, el expugilista se retiró invicto de los cuadriláteros y ahora los aficionados a este deporte podrán conocer la historia de Money, quien lanzará un documental contando su historia.

Bajo el nombre de The G.O.A.T (Greatest Of All Time) o en español, el mejor de todos los tiempos, el largometraje iniciará grabaciones a finales de este año, aunque aún si una fecha fija de estreno.

Mayweather aseguró que no todo será sobre gloria, ya que su en su carrera, como en su vida, tuvo altibajos que tuvo que superar.

"Quiero poder contar mi historia a mi manera. Lo bueno, lo malo, lo feo. No quiero que la gente piense que quito ciertos trozos y que todo es gloria. Hay muchos altibajos en la vida, cada día. Y hay muchas luchas. No sólo conmigo mismo, sino con mis seres queridos. A la gente le va a encantar. Créeme".

El histórico boxeador se asoció con Hidden Empire, con el director Deon Taylor y la productora Roxanne Taylor, para realizar el documental que relatará los duros inicios de Money.

Asimismo, cabe destacar que el pugilista se convirtió, de acuerdo con Forbes, en el deportista más rico del mundo, al ingresar 285 millones de dólares en 2018, esto fue debido a peleas y patrocinios; actualmente sigue aumentando su patrimonio con sus diferentes negocios y peleas de exhibición, lo que lo ha convertido en billonario.

Money prepara otra pelea ante el youtuber Oladeji Daniel Olantunji, un joven sin experiencia en el mundo boxístico, pero en busca de los reflectores que le puede otorgar enfrentar al ya retirado e invicto (50-0) Floyd Mayweather.

