Huppenkothen a Andrés Vaca: "Cuando tú llegaste a Televisa no eras ni cerca de lo que eres ahora"

Vanessa Huppenkothen fue compañero durante muchos años de Andrés Vaca cuando ambos trabajan en Televisa Deportes. Sin embargo, esto no impidió que el hoy conductora de ESPN criticara duramente al narrador de TUDN en redes sociales.

Todo empezó cuando Vaca contestó un comentario en el que se defendía a Jorge Sánchez, luego de que el mexicano ha jugado mal enfrentando a rivales de nivel mundial como Luis Díaz y Khvicha Kvaratskhelia.

"Es un poco mediocre ese pensamiento de: 'Como a otros les pintan la cara, no está mal que me la pinten a mí también'. Las empresas contratan gente para que rindan, no para aprender, creo", sentenció el narrador, dejando entre ver que reprueba las actuaciones del exjugador del América.

Esto no le pareció a Vanessa Huppenkothen, quien inmediatamente le replicó con una respuesta que fue aplaudida por los internautas: “Todos llegamos a nuestro trabajo a aprender… cuando llegaste a televisa no eras ni cerca de lo que eres ahora”.

