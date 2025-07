La ingeniosa burla de los aficionados de Fluminense tras la victoria ante Inter de Milan

Los hinchas de Fluminense celebraron con ironía y humor la victoria de su equipo 0-2 sobre el Inter de Milán este lunes en los Octavos de Final del Mundial de Clubes, disputado en el Bank of America Stadium.

El ambiente fue intenso pero sin incidentes serios y una escena en particular se volvió viral por lo que representó como símbolo de la rivalidad futbolística y cultural entre Brasil e Italia.

Fluminense logró una inesperaa victoria | AP

El gesto de la pizza con catsup: la burla viral sin violencia

Durante la salida del estadio, un aficionado brasileño llamó la atención al pararse frente a un grupo de seguidores del Inter y, con una sonrisa provocadora, echarle catsup a un pedazo de pizza antes de darle una mordida lenta y con gesto de profunda satisfacción.

La provocación fue evidente y las reacciones de los tifosi italianos no se hicieron esperar: algunos se quejaron en voz alta y otros mostraron gestos de desaprobación. Uno de ellos fue entrevistado brevemente y, al preguntarle si le parecía bueno, respondió con firmeza: “¡No, no, no! ¿Qué bueno? ¡No!”.

Torcedor do Fluminense jogando ketchup na pizza, na frente dos italianos, para provocar a Internazionale 😂pic.twitter.com/AnqK9Snevx — ⚽ (@DoentesPFutebol) July 1, 2025

A pesar de las burlas, no se registraron actos violentos ni enfrentamientos físicos. Incluso, algunos seguidores italianos tomaron la escena con humor resignado, lo que ayudó a evitar que la situación escalara.

La afición de Fluminense ha celebrado en grande | AP

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok se popularizaron bromas similares: brasileños agregando ingredientes "prohibidos" para los puristas italianos, como cortar pasta con cuchillo o usar más catsup sobre la pizza, mientras usaban etiquetas como #Fluminense, #InterMilan y #MundialDeClubes.

Fluminense enfrentará a Manchester City en Cuartos de Final este jueves

Luego de una sólida actuación frente al equipo italiano, Fluminense se medirá contra Al Hilal, que eliminó a Manchester City, en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes. El partido está programado para el viernes 4 de julio, en el Camping World Stadium en Orlando; será un duelo entre equipos que dieron sorpresas ante clubes de la UEFA.

Fluminense es una de las sorpresas del torneo | AP