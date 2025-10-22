Martinoli lanza indirecta a Santiago Fernández al reutilizar icónica frase

El narrador pronunció después de mucho tiempo: "¿de qué te vas a disfrazar?"

Martinoli lanza indirecta a Santiago Fernández al reutilizar icónica frase
Martinoli lanza indirecta a Santiago Fernández al reutilizar icónica frase | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
22 de Octubre de 2025

Christian Martinoli volvió a ser viral por una de sus narraciones, pues en el Necaxa vs Cruz Azul pronunció su famosa frase: “¿de qué te vas a disfrazar?”, esta vez dirigida a Gabriel Fernández, por lo que los aficionados lo consideraron como una nueva respuesta a Santiago Fernández.

Fernández con Selección
Fernández con Selección | MEXSPORT

¿Qué pasó entre Martinoli y Santiago Fernández? 

Christian Martinoli y Santiago Fernández han sido tema de conversación en los últimos días, pues el exfutbolista mexicano recordó la frase del narrador de TV Azteca en el duelo del preolímpico rumbo a Pekín 2008.

En aquel relato, Martinoli utilizó una frase que después se hizo icónica: “¿de qué te vas a disfrazar?”. Recientemente, Fernández reapareció para contar que esa narración le afectó y pidió que fuera más responsable al micrófono.

Durante la transmisión del partido Tigres vs Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2025Martinoli respondió con ironía a las declaraciones de Fernández: “Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera”. El comentario provocó una nueva reacción del exdelantero.

Después de ello, Fernández subió un video y publicó una carta en contra de Martinoli. Cabe señalar que el narrador mexicano ya no usaba constantemente la frase que dirigió al ’Toro’, anteriormente utilizada hacia Santiago Fernández.

En partido
En partido | MEXSPORT

Afición aplaude a Martinoli 

Los usuarios en redes sociales reaccionaron con risas, ya que en su mayoría calificaron el comportamiento de Santiago Fernández como “exagerado”, y apoyan al narrador de TV Azteca por sus sutiles respuestas en transmisiones.

La última mención de la frase icónica de Martinoli en el partido entre Necaxa y Cruz Azul, dirigida al jugador Gabriel Fernández (apodado 'Toro'), ha sido interpretada por los seguidores como un dardo ingenioso y subliminal hacia Santiago Fernández.

El continuo intercambio de declaraciones y respuestas, tanto dentro como fuera de la cabina de transmisión, ha mantenido viva la atención del público y de los medios. Mientras Santiago Fernández ha expresado sentirse afectado por el poder de las palabras de Martinoli, el narrador ha capitalizado la situación con su característico estilo irónico.

Con Selección
Con Selección | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Messi conmovió a Manu después de su encuentro

Empelotados | 21/10/2025

Conmovedor encuentro de Messi con Manu, el niño que padece del déficit que él sufrió en su infancia
Ymay estaría regresando a Televisa en noviembre

Empelotados | 21/10/2025

¡Bombazo! Mauricio Ymay volverá a Televisa para cubrir a la Selección Mexicana
¡Cambios en el Líder Mundial! ESPN se despide de figuras clave del canal en nuestro país

Empelotados | 21/10/2025

¡Cambios en el Líder Mundial! ESPN se despide de figuras clave del canal en nuestro país
Te recomendamos
Así se despidió Armando Benítez de ESPN
Futbol

LO ÚLTIMO

 