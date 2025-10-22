Martinoli lanza indirecta a Santiago Fernández al reutilizar icónica frase

Christian Martinoli volvió a ser viral por una de sus narraciones, pues en el Necaxa vs Cruz Azul pronunció su famosa frase: “¿de qué te vas a disfrazar?”, esta vez dirigida a Gabriel Fernández, por lo que los aficionados lo consideraron como una nueva respuesta a Santiago Fernández.

¿Qué pasó entre Martinoli y Santiago Fernández?

Christian Martinoli y Santiago Fernández han sido tema de conversación en los últimos días, pues el exfutbolista mexicano recordó la frase del narrador de TV Azteca en el duelo del preolímpico rumbo a Pekín 2008.

En aquel relato, Martinoli utilizó una frase que después se hizo icónica: “¿de qué te vas a disfrazar?”. Recientemente, Fernández reapareció para contar que esa narración le afectó y pidió que fuera más responsable al micrófono.

Durante la transmisión del partido Tigres vs Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2025, Martinoli respondió con ironía a las declaraciones de Fernández: “Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera”. El comentario provocó una nueva reacción del exdelantero.

Después de ello, Fernández subió un video y publicó una carta en contra de Martinoli. Cabe señalar que el narrador mexicano ya no usaba constantemente la frase que dirigió al ’Toro’, anteriormente utilizada hacia Santiago Fernández.

Afición aplaude a Martinoli

Los usuarios en redes sociales reaccionaron con risas, ya que en su mayoría calificaron el comportamiento de Santiago Fernández como “exagerado”, y apoyan al narrador de TV Azteca por sus sutiles respuestas en transmisiones.

La última mención de la frase icónica de Martinoli en el partido entre Necaxa y Cruz Azul, dirigida al jugador Gabriel Fernández (apodado 'Toro'), ha sido interpretada por los seguidores como un dardo ingenioso y subliminal hacia Santiago Fernández.

El continuo intercambio de declaraciones y respuestas, tanto dentro como fuera de la cabina de transmisión, ha mantenido viva la atención del público y de los medios. Mientras Santiago Fernández ha expresado sentirse afectado por el poder de las palabras de Martinoli, el narrador ha capitalizado la situación con su característico estilo irónico.

