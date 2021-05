Nahuel Guzmán reveló el 'oso' que tuvo cuando se encontró a Julieta Venegas

Nahuel Guzmán reveló uno de los momentos más bochornosos que ha tenido en su vida, ya que hizo el 'oso' cuando se encontró con Julieta Venegas.

El Patón, junto a su esposa y Agustín Marchesín, se encontraron a la cantante en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que tenían que viajar a Argentina.

Por lo tanto, el portero de Tigres y su pareja se acercaron para pedirle una foto, cuando la embarazosa anécdota comenzó.

"'Felicitaciones' le dije, '¿por qué?', me respondió sorprendida; 'estás embarazada'. Papelón. Vero (su pareja) me mira atónita, con cara desorbitada, 'Marche' suelta una carcajada que no impide que la foto salga con bastante buena calidad (no habría otra chance de foto). 'No, soy así panzoncita', ajustició con puñales en los ojos. Sin darme más opción que una retirada inmediata", publicó el argentino en su Instagram.

Pero no todo se quedó ahí, ya que se volvieron a encontrar en el baño, y Nahuel pensó en disculparse, aunque Venegas lo ignoró.

