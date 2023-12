“No me gusta que me pongan nervioso”: Mecha sobre polémica de Aczino y Gazir en Red Bull Batalla

Mecha, excampeón nacional de Argentina, habló con RÉCORD de la actitud que ha tomado Aczino en la Final Internacional de Red Bull Batalla, quien ha sido muy enérgico contra Chuty y Gazir:

“No me gusta que se metan en un personaje. Entiendo que es parte del mundillo, que es normal y que funciona. No le podemos juzgar la técnica a Aczino porque es tricampeón de Red Bull, pero yo elijo no hacerlo. No me gusta que me quieran poner nervioso antes de competir, no le suele salir a nadie y creo que Aczino particularmente conmigo, no lo vi todavía tener una actitud de esas”, dijo Mecha.

Por otro lado, el representante argentino dijo no tomarse muy en serio el papel de favorito en Colombia y le, sede la ‘bandera’ a su compatriota Jesse Pungaz:

"No me cargo exigencias y expectativas ajenas, las acepto todas con mucho cariño, pero yo voy batalla a batalla hasta la Final. Yo estoy acá de rebote, este año quiero que le den mucha bola a Jesse Pungaz. Él es el campeón, yo solo soy el tercer puesto que viene a hinchar las pelotas”.

Por último, Mecha cerró la polémica con la afición mexicana de la Final Internacional del 2022:

“Eso fue un error mío de ponerme al público en contra, pero realmente no le echo la culpa a México, es freestyle y salió improvisado y tampoco es que me odien. No noto ningún resentimiento hacia mí”, finalizó el freestyler de 22 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿HUBO AYUDA? ÁLVARO MORALES ASEGURA QUE HUBO 'ERROR ARBITRAL' EN EL CHIVAS-PUMAS