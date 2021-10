Paco Villa: 'A Pollo y a Vaca los reventaron de manera injusta'

Paco Villa, referente de la narración en el futbol mexicano, defendió a Andrés Vaca y Raoul Ortíz después de que en sus primeros años en el micrófono, hayan sido duramente criticados, asegurando que hicieron un buen trabajo aunque consideró no fue una buena decisión de sus superiores lanzarlos a tan poca edad.

"Pollo y Vaca representan la sangre nueva de la narración. Les podrá caer bien o mal Pollo, pero es un gran narrador al igual que Vaca. Llegaron muy chavos y los medios los reventaron de manera injusta", indicó Villa en charla con el Escorpión Dorado.

"Vaca estaba narrando una Final de Copa del Mundo a los 23 años, Pollo a los 25, 26. No lo hicieron mal. Yo creo les llega la oportunidad muy rápido. Los pudieron haber mezclado con el Perro Bermúdez, con Jorge Pietrasanta, conmigo, pudieron haber hecho algo diferente, pero como chavos lo hicieron muy bien. No fue una buena decisión, lo he dicho, pero lo hicieron muy bien", añadió el narrador.

Hoy en día, Andrés Vaca es junto a Villa uno de los referentes en la crónica deportiva desde TUDN; Raoul Ortíz acaba de incorporarse a TNT Sports México.

