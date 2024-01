Padre de Travis Kelce, estrella de los Chiefs, no sabía el nombre de Taylor Swift

Sin lugar a dudas la pareja del momento desde al año pasado ha sido Taylor Swift y Travis Kelce, quienes causaron revuelo toda la temporada de la NFL desde que se reveló que estaban juntos y todas las cámaras cada fin de semana enfocaban siempre al palco en el que se encontraba la artista más escuchada del mundo debido a que no dejaba de apoyar al ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

Conforme fue avanzando la temporada, Taylor Swift regaló varias icónicas imágenes en los partidos de los Chiefs, muchas veces celebrando con Donna Kelce, la madre de ‘87’ de Kansas City, pero recientemente el padre del mismo, de nombre Ed, reveló que no sabía el nombre de la novia de su hijo.

"Dios mío, conozco a esta chica, pero no sé cómo se llama, Jesez, ya sabes, me siento como un verdadero idiota", señaló Ed Kelce al no saber el nombre de la novia de su hijo, por lo que su pareja tuvo que resolver su duda: “¿No la conoces? Es Taylor Swift, idiota"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JARED GOFF PRESUME SU CONOCIMIENTO EN CANCIONES DE TAYLOR SWIFT

Después de este vergonzoso suceso para el padre de la estrella de la NFL, el señor Kelce ha creado una excelente relación y se espera que ambos estén apoyando a Travis en la Final de Conferencia de Baltimore y en dado caso de que salgan victoriosos los Chiefs, también en el Super Bowl.