Papa León XIV: El pontífice fanático del deporte blanco

El Vaticano ya tiene nuevo Papa. Tras la conclusión del Cónclave, los obispos de todo el mundo anunciaron la elección de Robert Prevost como el nuevo sucesor de San Pedro. Bajo el nombre de León XIV, dirigirá a la Iglesia Católica en una nueva etapa marcada por la continuidad y, a la vez, la renovación.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El nuevo Papa | AP|

¿Quién es el Papa León XIV?

Originario de Estados Unidos y con una destacada trayectoria pastoral en Chiclayo, Perú, donde se desempeñó como obispo, León XIV no solo es conocido por su formación teológica y su compromiso pastoral, sino también por una faceta más personal: su afición al deporte.

Un Papa con pasión por el tenis

Al igual que sus predecesores inmediatos, el nuevo pontífice ha demostrado ser un amante del deporte. Sin embargo, a diferencia de otros papas recientes que preferían el fútbol o el senderismo, León XIV es un apasionado del tenis.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

"Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú, he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello", comentó el pontífice en una entrevista con La Orden de San Agustín.

El nuevo Papa | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ REACCIONÓ EL MUNDO DEL FUTBOL A LA ELECCIÓN DEL PAPA LEÓN XIV