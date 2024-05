Pavel Pardo jugó conmocionado la Final del 2002 con América: “No recuerdo absolutamente nada”

Más de 22 años después que América levantó el título del Verano 2002, un emblema del equipo como lo es el mediocampista mexicano Pavel Pardo, confesó no recordar nada de aquel partido en el que se coronaron en la cancha del Estadio Azteca frente al Necaxa, todo a consecuencia de una conmoción que sufrió durante el partido.

Pavel relató para el podcast ‘La número 5’ que a consecuencia de un choque que sufrió con Duilio Davino en el partido de Vuelta de la Final vs Necaxa, jugó alrededor de 25 minutos conmocionado y desorientado y fue hasta el medio tiempo cuando Manuel Lapuente decide sustituirlo y desde la banca vivió el resto del partido y la premiación, pero no recuerda absolutamente nada.

“Después de golpe Duilio empieza a ver cosas raras en el partido, en un tiro de esquina yo le preguntaba ¿Dónde me pongo, que hago?... de algo sí me acuerdo, al medio tiempo estaba sentado en el vestidor y volteaba hacía el techo y Lapuente me hace esa pregunta, Duilio le dice a Lapuente, profe Pavel no está bien y me hace la pregunta ¿Sabes dónde estamos? Y respondí que si que en el estadio, entonces dijo (Lapuente) este no está bien, sales y entra otro”, confesó Pavel.

Con el América viví momentos inolvidables, pero hay uno que se me borró por completo. pic.twitter.com/kTwFmCwp1q — Pavel Pardo (@pavelpardo8) May 9, 2024

De igual forma Pavel confiesa que estuvo en la premiación y levantó el trofeo, pero cinco días después fue llevado al hospital para ser evaluado y al no recordar absolutamente nada, pidió ser dado de alta para jugar la Final de Vuelta vs Necaxa y tuvo que ser su papá quién le informara que ese partido ya se había jugado y habían salido campeones, pero Pavel no perdió la memoria de ese lapso de su vida a consecuencia de la fuerte patada en la cabeza.

“Me desperté en el hospital y dije nos hace falta jugar, perdimos 2-0 el primer partido, me dijo ‘ya ganaron’ y me enseña los periódicos y todo, la foto con la copa y yo no me acordaba absolutamente de nada”, declaró Pavel Pardo para el podcast La Número 5.