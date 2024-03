Peluche Caligari quiere a Del Piero como bombazo en la King's League

La Kings League Américas está triunfando en su primera temporada, con varios aficionados enganchados a la liga. Además, la participación de exfutbolistas ha sido un elemento que mayor presencia le dal torneo, que podría tener un bombazo pronto.

Peluche Caligari es uno de los favoritos de la gente y de momento marcha invicto, después de tres jornadas, por lo que están levantando la mano para llevarse el campeonato en el primer split. Ahora buscan "romper el mercado" con su jugador 13, pues piensan en cerrar un fichaje insólito.

Se trata de Alessandro del Piero, a quien los presidentes quisieran tener la oportunidad de fichar. Así lo confesó Alex Montiel, mejor conocido en el mundo de las redes como Escorpión Dorado, en el programa de YouTube 'Wefere Pódcast'. "¿Sabes con quién tengo sentimiento encontrado porque me escribe y me responde? Pero no me dice si sí o qué?".

"Algo muy cabrón, cosas irreales. Yo lo había invitado para 'Escorpión al volante' pero ahora también con la liga le dije: Alex del Piero", compartió entre risas y señaló que "el mundo es muy chico" con las redes sociales y el internet. "Pues existe más porcentaje que invitar a Neymar porque Neymar no me ha contestado", añadió.

La más reciente incorporación del cuadro comandado por Ángel Reyna fue la del Luis Hernández ‘El Matador’, quien fue elegido como MVP de la pasada jornada.

