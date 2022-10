Promotor narró incidente de Shocker en prisión: 'Se golpeaba la cabeza en las rejas'

Shocker se encuentra en el ojo del huracán luego de ser arrestado en Chiapas por 'alterar el orden'. Incluso se reveló que el luchador mexicano intentó quitarse la vida cuando se encontraba tras las rejas.

A días de su detención, el promotor que contrató al 1000% guapo explicó cómo sucedieron los hechos. José Manuel Coutiño contó en un video para Ring Chiapas que fue por un mensaje de texto la manera en la que se enteró de lo sucedido.

El empresario comentó que vio a Shocker en la tarde para atender una conferencia de prensa, posteriormente le avisó que se iría a comer y a partir de ese momento no supo qué fue de él hasta unas horas después.

"Llego a la cárcel de la Colonia Popular y cuando entro a la cárcel él se estaba golpeando la cabeza con las reja y azotándose en la pared, le hablamos y le dijimos de cosas, me identifiqué y le pregunté qué tenía, pero gritaba desesperadamente.

"Le pusieron las esposas porque quiso colgarse, se quitó su pants, se quitó su trusa porque quiso colgarse. Yo no vi en ningún momento que la policía lo lastimara, él solito se hizo las heridas", dijo.

Asimismo, José Manuel Coutiño dio a conocer que tuvo que contactar a la esposa del luchador, quien les pidió que no le administraran un sedante ante la actitud que estaba tomando.

"El sábado por la noche no sacamos a Shocker, su esposa me pidió que no le pusieran algún sedante. Se calmó, se durmió y ya no hubo necesidad de sacarlo. Si ellos no podían tranquilizarlo, menos yo", señaló.

Por último, el promotor mencionó que el 1000% guapo perdió el vuelo de regreso a su casa, no sin antes contar que lo invitaron a cenar un día antes. De igual manera, afirmó que el aspecto del peleador es de una persona 'triste' y 'enferma'.

"Llegó precisamente una muchacha, una señorita, para invitarlo a cenar, pero yo le dije 'ya no le vayan a invitar algo, porque tiene que viajar el lunes'. En la mañana me habla Scorpio a las 7 que no estaba en su habitación y no se levantaba; después me avisan que perdió el vuelo", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: JUAN CARLOS OSORIO REVELÓ QUE FRASES USARÍA EN QATAR 2022