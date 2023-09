Rayados: Jesús Corona deja atrás su mote de 'Tecatito' y lo cambia por 'Caguamón': "Bien frío"

Tras una década de éxito en el futbol europeo, Jesús Manuel Corona, conocido popularmente como 'Tecatito', ha regresado a Rayados y a la Liga MX, pero ahora con una versión remasterizada: la de 'Caguamón bien frío'.

Durante su presentación oficial con el equipo, Corona no dudó en bromear sobre su retorno y ante la pregunta de un reportero sobre si dejó de ser 'Tecatito' para convertirse en 'Caguamón', Corona asintió y agregó que “bien frío”.

“Te fuiste como un Tecatito, regresas como un caguamón”, dijo el periodista. “Bien frío, frío…”, contestó Corona. “Me siento muy contento. Estos 10 años no fueron paseando por Europa, me han ayudado bastante, tanto a nivel deportivo como humano, he mejorado bastante”.

El Tecatito también reveló que llevaba tiempo queriendo regresar a Rayados, equipo con el que siente una profunda conexión debido a su pasado vistiendo el uniforme del club.

“Tenía ya años, uno o dos años queriendo volver, queriendo estar con Rayados, en casa, como me hacen sentir. Hablé con mi familia cuando se acercó Tato, tocó platicarlo y analizarlo. Lo que sí tenía en mente es que quería estar con Rayados, con mi equipo. Que hoy se haya hecho, se me nota en mi cara, estoy muy feliz”, expresó con emoción.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: 'CHINO' HUERTA REGALARÁ SU PLAYERA DE DEBUT CON LA SELECCIÓN MEXICANA A SU MAMÁ