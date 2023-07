Rivers tras perder y ganar una pelea en La Velada del Año 3: "Es un sentimiento agridulce"

Rivers abrió su corazón en redes sociales luego de hacer historia en La Velada del Año 3, en la que sin lugar a dudas fue la protagonista de la noche.

La mexicana expresó su sentir luego de que peleará en dos ocasiones durante la noche en la que se llevó una victoria y una derrota.

"Sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo. Pero hoy hicimos historia, hicimos dos peleas en una misma noche. Hoy se vieron tantos meses de esfuerzo, dedicación, disciplina y sacrificios. Gracias por apoyarme tanto en este proceso, gracias por sus mensajes y videos y todo lo que hacen por mí.

Espero que hayan disfrutado las peleas. Ha sido una experiencia inolvidable. Me quedo con la experiencia de escuchar un estadio lleno coreando mi nombre en un país que no es el mío. Felicidades a Rivers y a Mayichi por dar tan buenos combates. Gracias a ustedes, por tanto", señaló la streamer.

La influencer azteca fue derrotada de manera polémica ante La Rivers, su homónima española, decisión que todo el mundo cuestionó en el Civitas Metropolitano y en redes sociales.

Tras las múltiples quejas que recibió Ibai Llanos, el streamer español aseguró que una streamer mexicana sería la sorpresa para el final de la noche, quien enfrentaría a Mayichi, los rumores indicaban que la elegida sería Arigameplays, pero "la tapada" fue Rivers,. quien terminó por llevarse la victoria en esta ocasión.

