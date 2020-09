Ronaldo reveló cómo Romario lo 'obligaba' a limpiar sus zapatos

Con las 'reglas' de la vieja escuela. El astro brasileño y del Real Madrid, Ronaldo Nazário de Lima, compartió cómo en sus inicios fue 'novateado' por su compañero y astro de la selección de Brasil, Romario.

Durante su participación en el programa 'Universo Valdano' de 'Movistar +', Ronaldo externó alguna de sus anécdotas que vivió junto a el 'Bajito' en el vestidor de La Canarinha.

“Romario fue increíble conmigo. Me pidió café dos de cada tres. Después de entrenar me daba sus zapatos para limpiar. Y todo frente a todos, por supuesto”, explicó.

Además, Ronaldo también compartó cómo se vivían sus 'famosas fiestas' tras conseguir los triunfos con Real Madrid.

“Hay algunas leyendas sobre cómo eran nuestras fiestas. A veces había fiestas extra, pero no siempre fue así. Siempre he sido muy responsable y traté de no dañar mi físico.

"Después de los partidos que ganamos, nos gustó celebrar... y como siempre ganamos, fue un problema. Pero hay mucha más leyenda que verdad en estas historias", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JJ MACÍAS RECIBIÓ TIERNO MENSAJE DE APOYO DEL HIJO DE RODOLFO COTA