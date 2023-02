Super Bowl Halftime Show 2023: Rihanna y un show sin invitados

Comenzó y terminó el domingo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII en una plataforma suspendida sobre el campo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La presentación no tuvo invitados sorpresa, como muchos espectáculos de medio tiempo del Super Bowl previos, pero sí sorprendió a todos cuando su representante confirmó, después de que terminara, que la cantante está embarazada de su segundo hijo.

La cantante llevaba un abombado traje completo color rojo brillante con una capa inferior de ropa elástica entallada, cuando apareció de pie en la plataforma rectangular que se movía hacia arriba y abajo en el aire mientras interpretaba “Bitch Better Have My Money” sobre el campo donde los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City se disputaban el campeonato momentos antes.}

Bailarines con vestuarios blancos, que semejaban ropa de esquí y grandes gafas para sol, se movían en sincronía en sus propias plataformas suspendidas.

Rihanna y los bailarines descendieron a un largo escenario, rojo como el traje de la cantante, para continuar su coreografía sincronizada mientras ella interpretaba “Where Have You Been” y “Only Girl”.

Durante la presentación tampoco hubo cambios de vestuario o de escenografía, que se han vuelto constantes en los medios tiempos del Super Bowl. Los colores y la temática de la presentación se mantuvieron iguales durante el set de 13 minutos, incluyendo luces rojas que se proyectaban sobre el escenario y por momentos fuegos artificiales dorados que explotaban en el aire sobre el estadio.

