Taylor Swift demuestra que está enamorada de Travis Kelce en sus conciertos

Las últimas semanas están siendo de infarto para los fans de Taylor Swift, que no pueden más con tantas emociones a la vez. Pero si de algo podemos estar seguros es de que la artista se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Hace unos días, la cantante de Love Story estrenó el documental de The Eras Tour, que ha sido un éxito rotundo en todo el mundo.

Swift, de 33 años, comenzó la etapa sudamericana de su "Eras Tour" y sorprendió a sus fans con un par de canciones inesperadas, incluida "Labyrinth", donde la estrella del pop canta que se está "enamorando otra vez".

Los fans en las redes sociales se apresuraron a agradecerle a Kelce luego de que Swift cantara las canciones sorpresa, que también incluían "The Very First Night".

Si algo está claro es que la relación de moda de las últimas semanas son Taylor Swift y Travis Kelce. Al dúo le hemos podido ver haciendo todo tipo de planes, desde paseos por la Gran Manzana cogidos de la mano hasta asistir a varios de los partidos de Kelce.

La cantante Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron por fin la relación durante una cena en Nueva York. Ambos bajaron del mismo coche en el centro de la ciudad, se agarraron de la mano y fueron caminando despacio hasta un lujoso restaurante japonés, Nobu, sin esconderse de los muchos fotógrafos que les esperaban.

Después, en el establecimiento, siguieron juntos y saludando al personal de este. Tras la cena, regresaron al mismo coche, también despacio y de la mano, y se marcharon.

