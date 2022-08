Tito Villa: Fanático confundió al exjugador con Edgar Méndez y lo tachó de 'sangrón'

Se me acaba de enojar un señor en la playa porque le dije que no era Edgar Méndez!

Lo peor es que me mostraba la foto del español en su teléfono y me decía… eres tú! Y cuando escucho mi acento, se puso peor!

“De verdad? Si no quieres no te molesto, pero eres tú seguro!”

— Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) August 3, 2022