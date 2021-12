Triple A: Big Mami, la luchadora enamorada de su trabajo en el Mercado de La Merced

Basta con salir de la estación del metro La Merced, para sentir ese calor que irradia la gente trabajadora de la Ciudad de México. Personas con jornadas que no conocen entradas ni salida, que trabajan todo el año para salir adelante y que son el reflejo de un país que siempre está buscando sobrevivir. Cuando no se encuentra arriba del ring deleitando a sus aficionados, Big Mami se convierte en un ente más de esta zona.

“Toda la vida he estado aquí en el Mercado de La Merced trabajando, de mis padres aprendí que si quieres algo esfuérzate por tenerlo. Yo tengo muchas metas, sueños que cumplir en lo personal y ni modo, me tocó trabajar pero me gusta mucho”, dijo Big Mami en entrevista con RÉCORD en el corazón del mercado de La Merced.

“Muchas veces cuando no puedo estar aquí, le agradezco mucho a mi familia y sobre todo a mi hermana que siempre está al pendiente del negocio y a mis sobrinos que siempre me están ayudando siempre”., agregó.

A unos cuantos pasos del metro, los puestos ambulantes que se plantan en las calles aledañas extienden el territorio de este mercado. Siempre que está en la capital del país, Big Mami se levanta todas las mañana temprano para levantar su pueblo, mismo en el que hoy vende calcetines, gorros, bufandas y artículos sumamente útiles para le época de frío. La popularidad que ha tomado en Lucha Libre AAA no la ha hecho perder el piso.

“Mi papá siempre me dijo que la sencillez te abre o te cierra puertas. Nosotros somos del público y para el público. Ellos nos hacen y ellos nos deshacen. Entonces, ¿por qué no brindarles un ratito de felicidad y de atención cuando ellos nos brindan muchas alegrías, sonrisas y nos dan todo su apoyo? Yo nací en La Merced, nací en La Merced y esto es lo que me ha enseñado aquí el barrio”, aseguró Big Mami.

