Undertaker reveló que su hija se enojó con él tras vencer a John Cena en Wrestlemania 34

Undertaker contra John Cena era una lucha muy esperada por los fans, y qué mejor que se diera en el máximo evento de lucha libre, Wrestlemania. Sin embargo, los años le pasaron factura a la leyenda de la WWE haciendo que su combate durara menos de 5 minutos frente al líder de la 'CeNation', resultando victorioso 'El señor de las tinieblas'.

Al ser el ganador, el 'Enterrador' confesó para el programa de Kevin Hart, "Cold as Balls", que su hija se molestó con él por haber derrotado a su ídolo, John Cena, por ello, Undertaker le pidió al dueño del movimiento 'You Can´t See Me' que hablara con su hija, por lo que el de Massachusetts aceptó.

"Finalmente tenemos un combate, ella se sentó en primera fila con su madre. Fue rápido, lo aplasté en cinco minutos, ¿verdad? Comienzo a buscar a mi hija en busca de eso, ya sabes el '¡Eso, papá!', y cuando volteo ella me está haciendo el pulgar para abajo, y estoy como: '¿Por qué diablos hace eso?' relató con diversión.

Undertaker se retiró de la WWE en Survivor Series del 2020, y terminó con un récord de 23-2 en Wrestlemania, siendo AJ Styles su último rival en una lucha de cementerio.

