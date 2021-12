Alberto del Río arremetió contra su expareja: 'Si quisiera, Paige no vuelve a trabajar'

Tras haber sido liberado y exonerado de todos los cargos que fueron presentados en su contra por parte de su expareja Reyna Quintero, quien lo acusó de violencia y agresiones sexuales, Alberto del Río aseguró 'tener en sus manos' a Paige y si quisiera podría dejarla sin trabajo durante el resto de su vida.

"Las personas que me quisieron hacer daño se han quedado atrás, di la vuelta a la página, no puedo vivir con rencor. No tengo el mínimo interés en contraatacarlos, ni siquiera a mi expareja la luchadora (Paige). Es más, si yo quisiera en mis manos tengo el poder de dejarla sin trabajo en dos segundos, saco a la luz uno de sus videos de violencia doméstica y no vuelve a trabajar", mencionó en Lucha Libre Online.

Del Río explicó que cuenta con videos que comprometen a la luchadora (expareja), los cuales podrían costarle su carrera, además de un asunto legal.

"Sigo agradeciendo a la vida que Paige rompió el acuerdo de confidencialidad que teníamos por nuestra separación y ahora soy yo el que puede exponerla, mostrar al mundo quién es, pero quiero mi vida en paz. Le digo a Paige que puede estar tranquila, que nadie verá tus videos pateándome la cara o la nuca", añadió.

El mexicano lamentó que su carrera y reputación se haya visto perjudicada "por las mentiras de una mujer".

