Carlos Guerrero, o como todos le dicen, ‘Warrior’, lleva un largo camino recorrido en su carrera profesional. Hoy a sus 43 años es un comentarista deportivo bien preparado y sólido. En los últimos años, ha tenido que repartirse entre Survivor y las épicas narraciones de futbol con sus entrañables compañeros Luis García, Martinoli y Zague.

Récord habló en esta ocasión con Warrior de la Liga Mx y su gran amistad con ‘El Doctor’ García.

“MUCHA GENTE SE DECEPCIONÓ DE LA LEAGUES CUP”

Esto es lo que opinó sobre la situación de la Liga MX en comparación con la MLS: “Yo creo que la Liga MX tiene que intentar también establecer nuevas rutas al éxito. Lo que acaba de pasar con la

Leagues Cup es muy válido, porque los clubes necesitan estabilidad económica y finanzas sanas. Creo que este tipo de torneos les dan la oportunidad a esos equipos que no pueden extender sus alas a otros territorios. Al final, el hecho de ser vecinos de Estados Unidos y qué hay muchos mexicanos viviendo allá, los obliga a encontrar la fórmula para que los equipos que no tienen esa capacidad puedan tener mayor presencia. Hay que perfeccionarlo porque a mucha gente no le gustó y se decepcionó de la Leagues Cup por el arbitraje y porque siempre jugaron de visitante”.

“YO AÚN CREO EN NUESTRA LIGA”

“Aunque yo soy de la idea de que las reglas estaban muy claras desde el principio y no te puedes quejar a medio torneo porque jugaste de visitante. Si la localidad nos va a favorecer, pues hubiéramos sido campeones de la Copa del Mundo en el 86, donde fuimos anfitriones. Las condiciones no siempre te van a favorecer. La liga está en un momento de transición, de intentar nuevas fórmulas y aunque funcionen o no, yo siempre voy a apoyar el intento porque es preferible a que se queden de brazos cruzados. Yo aún creo en nuestra liga y creo que tienen un buen producto para ofrecer a la gente”.



“LA MLS PUEDE LLEGAR A SER UNA LIGA PREMIER O BUNDESLIGA”

Reconoce el trabajo que han hecho en la liga de los Estados Unidos: “Me he llevado muchas críticas porque soy defensor de lo que hace la MLS. Recuerdo que alguna vez me invitaron a ver a Chivas USA que ya ni siquiera existe y me encantó cómo trabaja un equipo de la liga MLS. Tuve oportunidad de visitar también a la gente del Atlanta United cuando lo dirigía Martino, pude ver las instalaciones, el increíble estadio que aunque lo comparten con la NFL sigue siendo un escenario impactante. Tienen todo: ambición, buena visión del juego, tienen buenas finanzas, son conocidos en casi todo el mundo, hacen fichajes importantes y lo hacen todo muy bien. Evidentemente, tienen que mejorar en cuestión de calidad, pero yo sé que llegará con los años y

tendrán la oportunidad de ser una Liga Premier o una Bundesliga.



“LA RUTA DEL ÉXITO ESTÁ MÁS HACIA EL NORTE”

“Lo tienen todo para ser una buena liga si traen a buenas figuras y no solo del retiro, sino figuras que estén en un buen momento de su carrera. Cuando consigan eso, muchos ojos del mundo voltearán a ver a la Liga MLS. Nosotros hay que entender que estamos a lado de ellos y no hay que cerrarnos a su alcance. Sé que hay gente a la que no le gusta e insisten en que la Copa Libertadores era mejor y que dejaba más dinero. En fin, creo que hay que darle un poco más de tiempo porque la ruta del éxito está más hacia el norte que hacia el sur”.



“ENTRE NOSOTROS NO HAY DOBLES CARAS”

Se sincera acerca de su relación con Luis García, Martinoli y Zague “Mucha gente nos pregunta cuál es la clave del éxito y por qué la audiencia nos favorece cuando tenemos

transmisiones de la liga MX y yo siempre les digo que es la naturalidad que la gente escucha. Porque así como nos escucha, así somos. No hay máscaras, no hay dobles caras entre nosotros, porque nos llevamos bien y porque somos amigos. Tenemos muy claro el rol que cada uno tiene y es muy importante eso para que un equipo de trabajo funcione. Nadie quiere ser más que Martinoli, nadie quiere ser más que Luis, nadie quiere ser más que Zague o que David Medrano”.



“NOS SABEMOS RESPETAR”

Todos sabemos lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Somos críticos, somos amigos, nos sabemos respetar y conocemos nuestros límites. Sabemos lo que nos gusta y lo que no, y eso se ve reflejado en la pantalla. Hemos logrado en algunos casos llevar la parte laboral a lo personal. Hoy tengo una muy buena relación con Luis y su esposa: somos compadres. Me parece increíble porque a mí me tocó entrevistarlo cuando era jugador y yo tenía como 16 años. Lo admiré en el Mundial del 94 y grité sus goles y ahora somos compadres y llevamos una bonita

relación. Nos reunimos para comer constantemente y es algo que nos ha dejado el trabajo, porque pasamos mucho tiempo juntos y estamos acostumbrados, somos un gran equipo que hace lo que nos gusta hacer y se ve reflejado en la pantalla” finalizo.

