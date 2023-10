¡Ya eres mexicano! Valtteri Botas llegó a CDMX y aprovechó para disfrutar de unos tacos

El finlandés, Valterri Bottas, ya se encuentra en la CDMX por motivo del Gran Premio de México, rápidamente el piloto de Alfa Romeo, no dudó en pasar a degustar unos tacos como buen 'mexicano'.

Acompañado de su esposa Emilia Pikkarainen, Bottas compartió en redes, cómo degustaba una orden de tacos; eso sí, la estampa la adornó con su outfit y la leyenda I´m here for the tacos (Estoy aquí por los tacos).

Asimismo, esta no es la primera vez que el finlandés presume su gusto por la gastronomía y tradiciones del país, ya que en 2022, después del Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, subió en sus redes sociales una postal donde apareció bebiendo una cerveza directo de la botella; o lo que es lo mismo, la siempre confiable caguama.

“Ya comí tacos, pero aquí son más pequeños que en Europa. Me comería unos 30 entre desayuno, comida y cena”, el comentario que Bottas dejó el año pasado luego de su experiencia gastronómica.

El volante de Alfa Romeo terminó el Gran Premio de México 2022 en la décima posición, siendo el último piloto que consiguió sumar puntos sobre el circuito.

