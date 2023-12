Yoiker no se siente arropado por la gente de México: 'Me gusta ser el antihéroe'

Haber logrado el Bicampeonato Nacional de Red Bull Batalla en México no hizo que Yoiker se ganara el cariño de la gente mexicana, es por eso que en esta Internacional en Colombia no se siente presionado:

“Me da igual (la presión de representar a México). Últimamente ha habido una pequeña desconexión con el público mexicano porque no están muy identificados con mi estilo. He percibido en las redes que la gente de México no se siente a gusto con mi representación, entonces no siento esa presión, no siento ningún sentimiento patriótico, pero obvio represento a México".

En el mismo sentido, Yoiker habló de cómo fue ‘menospreciado' en la Final de México, la cual acabó ganándole a Majestic:

“Me gusta ese papel (de antihéroe), en la Nacional también lo fui, porque querían que ganara Rapder o Azuky. Nadie mencionana, pero finalmente llegué yo y gané. Me siento cómodo con esa narrativa”, dijo el también aficionado del Cruz Azul.

Por otro lado, Yoiker también habló de cómo Aczino cargó fuerte contra Gazir en la previa de la Internacional:

"Realmente no tiene un grande efecto (juego mental de Aczino), con todo respeto. Fuera de los más nuevos que obviamente les puede afectar. Yo creo que a Gazir sí le afectó un poco, pero eso ya es mucho más personal. El hecho del trash talk no le afecta a nadie, pero es parte de la experiencia”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE FESTEJA SU CUMPLEAÑOS 65 CON 'REGALITO' DE SUS JUGADORES EN LA 'PAMBA'