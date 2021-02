Zlatan arremete contra LeBron James: 'Dedícate a lo que haces, no a la política'

Se lanza contra 'el Rey'. Zlatan Ibrahimovic, romperredes del Milan, fiel a su estilo 'levantó polvo' en los medios tras 'arremeter' contra la estrella de la NBA, LeBron James.

Durante una entrevista en el canal Discovery, el 'Killer' sueco reconoció el talento del alero de los Lakers; sin embargo, dejó claro que 'The King' no debería utilizar su popularidad para ejercer su opinión en temas de política.

"Es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta que personas con algún tipo de estatus se metan a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien, dedícate a lo que haces.

"Juego al futbol porque soy el mejor jugando al futbol. No me gusta la política, si hubiera sido político me habría metido en política. Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus", declaró el sueco.

