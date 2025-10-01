Estos son los partidos del jueves 2 de octubre

Comienza la mejor parte de la semana, el jueves de deportes. El jueves 2 de octubre llega muchos partidos importantes y determinantes, desde juegos de futbol en el viejo continente, el Thursday Night Football y los juegos de WILDCARD de la MLB.

Futbol

Mundial Sub-20 Chile 2025

Uno de los torneos internacionales más importantes a nivel juvenil y que esta dejando grandes momentos es sin duda la Copa del Mundo Sub-20, la cual juagara la segunda parte de su Jornada 2 de la Fase de Grupos, por lo que los equipos están obligados a sumar si quieren soñar con la siguiente etapa.

Estados Unidos vs Francia 14:00 (hora centro de México).

Colombia vs Noruega 14:00 (hora centro de México.

UEFA EUROPA LEAGUE.

Las acciones no paran en el segundo torneo más importante del viejo continente, pues los equipos continúan actividad en la Jornada 2 de la UEFA Europa League, la cual promete grandes encuentros de cara al parón de la próxima Fecha FIFA. Te presentamos los duelos más destacados:

Roma vs Lille 10:45 (hora centro de México).

Panathinaikos vs Go Ahead Eagles 10:45 (hora centro de México).

Fenerbahçe vs Niza 10:45 (hora centro de México).

Ludogorets vs Real Betis 10:45 (hora centro de México).

FC Oporto vs Estrella Roja 13:00 (hora centro de México).

Lyon vs RB Salzburg 13:00 (hora centro de México).

FC Basel vs VfB Stuttgart 13:00 (hora centro de México).

Feyenoord vs Aston Villa 13:00 (hora centro de México).

Nottingham Forest vs FC Midtjylland 13:00 (hora centro de México).

CONCACAF W Champions Cup

La Fase de Grupos del torneo de clubes femenino más importante de la CONCACAF llega al clímax en su Jornada 4, ya que los equipos buscan su pase directo, mientras que otros más se aferran a no quedar eliminadas en la primera instancia.

Rayadas vs Vancouver Whitecaps 19:00 (hora centro de México).

MLB

Los playoffs de la MLB han comenzado, duelos que traen de regreso históricas rivalidades y otros más que ya concluyeron, son solo una parte de la historia que ya se vivió en los duelos de Comodines y que llegan a su fin totalmente este 2 de octubre con dos juegos que prometen emoción de principio a fin.

Padres de San Diego vs Cachorros de Chicago 15:08 (hora centro de México).

Red Sox vs New York Yankees 15:08 (hora centro de México).

Red Sox vs Yankees I AP

NFL

Esta de regresó el icónico Thursday Night Football, con un juego que dará inicio a la Semana 5 de la temporada y que además enfrenta a dos grandes equipo que prometen llegar lejos este año.

49's de San Francisco I AP

L.A Rams vs 49's de San Francisco. 18:15 (hora centro de México).

