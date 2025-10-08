Estos son los partidos del jueves 9 de octubre

Pese al parón en las ligas del mudo por la Fecha FIFA, las acciones del deporte no paran, ya que las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, los juegos de Serie Divisional en la MLB, el Mundial Sub-20 Chile 2025 y el Thursday Night Football, traen lo mejor para la cartelera deportiva del jueves.

Futbol

Los caminos al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, están comenzando a verse más claros para algunas selecciones, además de comenzar a cerrar las eliminatorias africanas, donde Argelia esta a solo una victoria de llegar a la justa mundialista.

Por otro lado, la Fase de Grupos de la Copa Libertadores Femenil trae emocionantes encuentros que van a definir a los demás equipos clasificados a la fase de Octavos de Final del torneo Sudamericano.

El plato fuerte del jueves será la Copa del Mundo Sub-20, la cual ha dejado sorprendidos a propios y extraños por el extraordinario nivel de los jóvenes talentos de las selecciones. Las Selecciones de Estados Unidos, Italia, Marruecos y Corea del Sur, buscarán los dos últimos boletos para los Cuartos de Final.

Mundial Sub-20:

Estados Unidos vs Italia 13:30 (hora centro de México).

Marruecos vs Corea del Sur 17:00 (hora centro de México).

Eliminatorias Europeas:

Finlandia vs Lituania 10:00 (hora centro de México).

Malta vs Países Bajos 12:45 (hora centro de México).

República Checa vs Croacia 12:45 (hora centro de México).

Austria vs San Marino 12:45 (hora centro de México).

Escocia vs Grecia 12:45 (hora centro de México).

Islas Feroe vs Montenegro 12:45 (hora centro de México).

Chipre vs Bosnia y Herzegovina 12:45 (hora centro de México).

Bielorrusia vs Dinamarca 12:45 (hora centro de México).

Amistosos internacionales:

Inglaterra vs Gales 12: 45 (hora centro de México).

Polonia vs Nueva Zelanda 12:45 (hora centro de México)

Eliminatorias de África:

Somalia vs Argelia 10:00 (hora centro de México).

Copa Libertadores Femenil

U. de Chile vs Deportivo de Cali 13:00 (hora centro de México)

Libertad vs Nacional 13:00 (hora centro de México).

Olimpia vs Sao Pulo 17:00 (hora centro de México).

San Lorenzo vs Colo-Colo (hora centro de México.

MLB

Las Series Divisionales están llegando a su fin, con los últimos dos duelos en busca de los dos finalistas a las finales conferencia. Con únicamente los Azulejos de Toronto, Phillies y Dodgers se juegan la vida en el juego cuatro, luego de la victoria de Philadelphia en el Dodger Stadium para poner 2-1. Por su parte, Cerveceros y Cachorros harán lo propio en su duelo cuatro, luego de que los Cubs ganaron en casa para volver a la vida y poner la serie 1-2.

Serie Divisional:

Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs 19:00 (hora centro de México).

Philadelphia Phillies va LA Dodgers 16:00 (hora centro de México).

NFL:

Llega el quinto Thursday Night Football, en el duelo entre los campeones, Philadelphia y los Gigantes New York. Ambos llegando en situaciones contrarias, mientras las Águilas recién perdieron el invicto, los Gigantes quieren volver a la victoria.

Philadelphia Eagles vs New York Giants 18:15 (hora centro de México).

