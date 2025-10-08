Philadelphia Eagles vs New York Giants: ¿Dónde ver la Semana 6 de la NFL?

Duelo divisional de la NFC Este para abrir la Semana 6 este Jueves por la noche

Philadelphia Eagles vs New York Giants: ¿Dónde ver la Semana 5 de la NFL?
Philadelphia Eagles vs New York Giants | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
8 de Octubre de 2025

El enfrentamiento divisional entre los Philadelphia Eagles y los New York Giants es el plato fuerte del Thursday Night Football de la Semana 6 de la temporada 2025 de la NFL.

Realidades Opuestas en la NFC Este

Este encuentro enfrenta a dos rivales de división con trayectorias muy diferentes en lo que va de la temporada 2025. Eagles (4-1), líderes de la NFC Este, llegan a este partido tras sufrir su primera derrota de la temporada ante los Denver Broncos. Buscan reponerse rápidamente en una semana corta para consolidar su posición en la cima de la división.

Giants está en el fondo de la NFC | AP

Por su parte, los Giants (Récord 1-4) se encuentran en el fondo de la tabla de la NFC Este y vienen de una derrota ante los New Orleans Saints. Una victoria en casa contra su archirrival es crucial para mantener vivas sus esperanzas y evitar que la temporada se les escape de las manos.

La Historia Reciente Favorece a Eagles

La rivalidad divisional ha estado fuertemente marcada por el dominio de Filadelfia en los últimos años, pues han ganado siete de los últimos ocho encuentros contra los Giants, incluyendo los dos partidos de la temporada pasada.

Eagles acaba de perder el invicto | AP

Se espera un partido físico y muy disputado, típico de la NFL Este, donde los Eagles buscan reafirmar su estatus y los Giants intentan dar un golpe de autoridad en su estadio.

MetLife Stsdium, casa de los Giants

¿Dónde ver Philadelphia Eagles vs New York Giants?

  • Fecha: jueves 9 de octubre
  • Hora: 18:15 horas del centro de México
  • Lugar: MetLife Stadium
  • Dónde ver: Fox Sports 

 

TE PUEDE INTERESAR

Entrenador de Cardinals multado con 100.000 dólares

Cardinals | 08/10/2025

Entrenador de Cardinals multado con 100.000 dólares por altercado con jugador
Taylor Swift niega haber rechazado aparecer en el show del Super Bowl

Noticias | 07/10/2025

Taylor Swift niega haber rechazado aparecer en el show del Super Bowl en 2026
Jerry Jones es multado por la NFL

Cowboys | 07/10/2025

Jerry Jones es multado por la NFL tras gesto obsceno ante Jets
Te recomendamos
Entrenador de Cardinals multado con 100.000 dólares por altercado con jugador
NFL

LO ÚLTIMO

 