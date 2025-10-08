Philadelphia Eagles vs New York Giants: ¿Dónde ver la Semana 6 de la NFL?

El enfrentamiento divisional entre los Philadelphia Eagles y los New York Giants es el plato fuerte del Thursday Night Football de la Semana 6 de la temporada 2025 de la NFL.

Realidades Opuestas en la NFC Este

Este encuentro enfrenta a dos rivales de división con trayectorias muy diferentes en lo que va de la temporada 2025. Eagles (4-1), líderes de la NFC Este, llegan a este partido tras sufrir su primera derrota de la temporada ante los Denver Broncos. Buscan reponerse rápidamente en una semana corta para consolidar su posición en la cima de la división.

Giants está en el fondo de la NFC | AP

Por su parte, los Giants (Récord 1-4) se encuentran en el fondo de la tabla de la NFC Este y vienen de una derrota ante los New Orleans Saints. Una victoria en casa contra su archirrival es crucial para mantener vivas sus esperanzas y evitar que la temporada se les escape de las manos.

La Historia Reciente Favorece a Eagles

La rivalidad divisional ha estado fuertemente marcada por el dominio de Filadelfia en los últimos años, pues han ganado siete de los últimos ocho encuentros contra los Giants, incluyendo los dos partidos de la temporada pasada.

Eagles acaba de perder el invicto | AP

Se espera un partido físico y muy disputado, típico de la NFL Este, donde los Eagles buscan reafirmar su estatus y los Giants intentan dar un golpe de autoridad en su estadio.

MetLife Stsdium, casa de los Giants

¿Dónde ver Philadelphia Eagles vs New York Giants?