Acce sobre su pase a la Final de la LLA: 'Era de esperarse que llegaríamos a esta instancia'

Estral Esports ha tenido una metamorfosis espectacular desde que llegó Grell a la institución mexicana y ahora los 'Faraones' están en la Final de la LLA y Acce, toplaner, admitió que no toda la culpa fue de LiquidDiego, pero desde que se dio el cambio en la jungla sabían que iban a llegar lejos.

"Si bien no creo que todo haya sido culpa de Diego, pero simplemente como equipo no funcionábamos bien, pero desde que entró Grell supe que este equipo tiene futuro y la verdad que su estilo se lleva bien con nosotros y era de esperarse para nosotros el poder llegar a instancias", dijo Acce en conferencia de prensa.

El jugador de Estral aplaudió la fortaleza mental de sus compañeros luego de que en la Semifinal perdieran la tercera partida en contra de Furious Gaming y no permitieron que el rival creciera.

"En lo personal lo que me gustó es que no sacaran ventaja en top y me gustó mucho como jugó el equipo y como mantuvimos la calma a pesar de la tercera partida y eso me dejo un buen sabor de boca porque podemos ir a jugar cinco partidas a la Final sin miedo a nada", respondió Acce para RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DYE, COACH DE FURIOUS GAMING: 'ESTOY ORGULLOSO DE CADA UNO DE LOS CHICOS'