Days Gone: Sony habría rechazado el desarrollo de una secuela

Sony ha dado mucho de qué hablar tras los rumores en torno al remake de The Last of Us, y ahora se reveló que la compañía obligó a que no se trabaje en una secuela de Days Gone.

El juego de acción en la que debemos de sobrevivir a hordas de zombis y a otros grupos de humanos en un mundo post apocalíptico no tendrá una segunda parte. Los motivos según Bloomberg son que el desarrollo del primer título fue muy tardado y que hubo varias críticas negativas.

Ante esta situación Sony obligó a que Bend Studio se convirtiera de nuevo en un estudio de apoyo antes de crear un juego nuevo o una secuela de Days Gone.

John Garvin y Jeff Ross, directores de Days Gone, dejaron el estudio. Ahora la gente de Brend Studio apoya el desarrollo de un multijugador de Naughty Dog.