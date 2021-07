LLA: Rainbow7 se vio sorprendido y cayó ante Kaos Latin Gamers

Sorpresiva fue la derrota de Rainbow7 ante Kaos Latin Gamers y es que el Arcoíris firmó un fin de semana catastrófico con dos derrotas consecutivas y demostrando un bajo nivel.

Straight, jugador de Rainbow7, admitió que la caída del sábado ante Estral Esports les bajó el ánimo y también confirmó que el equipo no estaba conectado ni en sintonía durante la partida ante KLG.

"No sé si la derrota ante Estral Esports nos desmoralizó, pero debemos seguir, porque fue una muy mala semana. En la partida había mucho desorden y a la hora de pelear no respetamos muchas cosas", dijo Straight.

Por otro lado, Fatorix, soporte de Kaos Latin Gamers; confirmó que anímicamente el equipo está mejor por la victoria además de que afirmó debería de llegar un nuevo jugador para que él pueda jugar como ADC.

"A mí no me gusta jugar como soporte, yo siempre he jugado como ADC y quiero seguir siéndolo, pero en momentos de crisis cuando quieres competir debes de hacer, y o jugaba support o no jugaba", respondió Fatorix en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1 2021: TRANSMITE LA EMOCIÓN Y ADRENALINA DE LOS MEJORES CIRCUITOS CON UNA FÓRMULA COMPROBADA