Mario Golf: Super Rush no terminó por cautivar a los aficionados del golf ni a los de Mario

Mario Golf: Super Rush llegó a Nintendo Switch como una de las alternativas más divertidas para jugar un deporte que no es del gusto de todos, el golf. Desgraciadamente el título tampoco logra cautivar a las audiencias con un gameplay que no se vuelve memorable.

Empecemos por la experiencia de juego individual. En Mario Golf: Super Rush tendremos un modo campaña que no provoca el deseo de continuar jugando por la poca profundidad en los acontecimientos que iremos viviendo con el paso de las horas.

La experiencia de golpeo es muy sencilla y tiene tintes de complejidad que ayuda a que no se traduzca en solo apretar un botón. En Mario Golf: Super Rush tendremos que estar pendientes del aire, podremos darle efecto a nuestro golpeo e incluso elegir el palo que más se preste a la situación.

También tenemos tiros especiales que variarán dependiendo del personaje en uso y esto le agregará un poco de 'Mario' al juego haciéndolo llamativo para todas las edades y saliendo un poco de la lentitud del golf convencional.

En este juego tendremos Golf rápido, modo de juego en el que tendrás que correr y competir contra los otros jugadores para llegar a tu bola y realizar el tiro. Con amigos este modo es divertido por los problemas que les puedes causar, aunque si se juega en solitario pierde esencia.

También tenemos la Batalla de golf como un modo de juego disponible para poder jugar con amigos pues tendremos que combatir para poder meter tres hoyos antes que todos nuestros rivales. El problema que encontré el golf clásico, es que la pantalla solo se puede dividir para dos usuarios y esto hace que se vuelta lento el gameplay considerablemente.

En general el juego es olvidable pues no convierte al golf en un deporte realmente divertido, a diferencia de otros títulos basados en deportes en donde hemos tenido al fontanero. Jugarlo con amigos provoca algunas risas, pero con el pasar de los minutos no se vuelve adictivo y hasta cierto punto es fácil de desechar cuando se tienen jugos de Nintendo que si te obligan a pasar horas de juego con tus compañeros.

En general si el título tuviera más de Mario sería una experiencia diferente. Más escenarios y que estos les den un peso importante a elementos del mismo a la hora de tirar los hoyos sería una buena alternativa y no solo tener estos elementos como decoración; no habría nada mejor como que un Koopa no te deje meter la bola.

Si nos quedamos con la experiencia individual podría concluirse que Mario Golf: Super Rush es un mal juego por la poca emoción en el gameplay, pero si lo compensamos con los modos multijugador podemos decir que sacar los palos en el campo de golf puede ser entretenido una vez al mes.

Calificación RÉCORD 7.2

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SPIDER-MAN MILES MORALES: UNA ENTREGA EMOCIONANTE QUE ATRAPA CON UN GAMEPLAY REFRESCANTE