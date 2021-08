Onur tras ser bicampeón con KRÜ Esports: 'Le pusimos el sello a un año excelente'

En la actualidad no existe mejor equipo en Valorant que KRÜ Esports en la escena de Latinoamérica y es que el equipo de Sergio 'Kun' Agüero se proclamó bicampeón del Valorant Challengers al ganar la fase 3 del certamen. Luego del título obtenido, Onur, coach de KRÜ, admitió que este triunfo llegó para consumar un año perfecto y ahora deben enfocarse en el Mundial que será en Berlín.

"El primero fue especial. La primera no se alcanzaron los resultados, la segunda la ganamos y fue nuestro primer qualy a la master y fue la primera vez que como equipo lo logramos y esta que es la segunda vez tiene un sentimiento diferente. Yo la primera vez me sentí muy feliz por haber logrado algo único y esta vez me siento satisfecho.

"Le pusimos un sello a un año que venía siendo buenísimo, pero que para que fuera excelente nos faltaba esta segunda parte de reconfirmarlo, de garantizar nuestro cupo al Mundial, así que me siento satisfecho", dijo Onur en charla con RÉCORD.

A pesar de que KRÜ derrotó con autoridad a Australs en la Final, no todo el camino fue sencillo pues en la Semifinal cayeron justamente contra Australs. Klaus, jugador de KRÜ, explica que esta derrota provocó una ansiedad de venganza en sus compañeros que terminó por explotar su nivel en el encuentro decisivo por un boleto al Mundial.

"La previa del partido fue bastante intensa de ansias, de rabia de haber perdido el día anterior, tal vez no pudimos jugar al cien por ciento y nos quedamos con rabia y al día siguiente sabíamos que íbamos a comernos el mundo. Queríamos la revancha y siempre hubo un poco de ansiedad", comentó Klaus.

El festejo del campeonato fue una explosión de júbilo aprovechando que el evento fue presencial en la Arena Artz y Onur fue uno de los más emocionados, pues explicó que cuando la partida está en curso él debe de contener sus emociones por el bien del equipo.

"Obviamente tengo muchos sentimientos contenidos mientras los chicos están jugando porque no puedo contagiarme de esa ansiedad que es lógica que los jugadores la vivan porque están con las pulsaciones a mil en el medio del partido. Yo tengo la responsabilidad de estar tranquilo porque parte de mi trabajo es poner una pausa para que los jugadores puedan reenfocarse, así que todo lo reprimo.

"Pero el festejo que se ve siempre cuando ganamos los torneos es cuando librero toda esa tensión y todo lo que no pude gritar en la previa lo saco justo en ese momento", relató Onur.

CAMPEEOOOOOOOOOOOONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES BERLIN Y EL MUNDIAL SON NUESTROOOOOOOOOS@Sentinels HERE WE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/yhwEw9kKfZ — KRÜ Esports (@KRUesports) August 20, 2021

Para Klaus la felicidad lo rodeó, pero el pro player explicó que su principal sentimiento fue una descarga de paz que se apoderó de su cuerpo tras imponerse a Australs y ya tiene la mira puesta en la competencia internacional en Berlín.

"Felicidad y paz más que nada porque fue el día más importante del año porque nos jugábamos el boleto a Berlín y la clasificación a la Champions y fue festejar al momento, pero fue un bajón de paz de 'somos campeones de Latinoamérica', pero esto no ha terminado", explicó Klaus.

