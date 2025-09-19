Quiñones humilla a Santiago Giménez y Raúl Jimenez en las medias del EA FC 26

La nueva entrega de EA Sports FC 26 ya empezó a generar expectativa entre los aficionados, quienes desde la preventa pueden acceder a sobres de jugadores para armar sus primeras plantillas. Y entre las sorpresas más destacadas aparece Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah, como el futbolista mexicano mejor valorado en el popular videojuego.

IMAGO7

Estas son las medias de los mexicanos en el EA FC 26

El atacante naturalizado mexicano recibió una calificación general de 80 puntos, superando por un escalón a Santiago Giménez, del AC Milan, quien se quedó con 79. Mientras la carta de Quiñones se cotiza en alrededor de 650 monedas, la del “Chaquito” tiene un costo inicial de 350. La distinción no es casualidad: Quiñones viene de una gran temporada en Arabia, donde estuvo cerca del título de goleo y solo quedó a dos tantos de los 17 que firmó Cristiano Ronaldo.

En cuanto a atributos, la carta de Quiñones destaca por su ritmo de 88, lo que lo convierte en una pieza clave para romper defensas en el videojuego. Su punto débil está en el pase, con apenas 70 de valoración. Giménez, por su parte, sobresale en el tiro con 80, aunque su bajo 46 en defensa limita su aporte en otras facetas del juego.

IMAGO7

Más allá de lo virtual, Quiñones ya comenzó con actividad en el campeonato saudí, donde su equipo marcha sexto tras las primeras jornadas. El delantero mexicano ya se estrenó en el marcador frente al Al Hilal, confirmando el buen momento que lo llevó a convertirse en el azteca mejor rankeado del FC 26.

Liga MX no estará en EA FC 26

Cabe señalar que el futbol mexicano no estará disponible en la nueva entrega de EA Sports, por lo que los jugadores nacionales saldrán ya sea con la Selección o si su equipo está en el videojuego.

IMAGO7



