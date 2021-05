Star Wars Day: ¿Cómo surgió la celebración del icónico filme?

El 4 de mayo de todos los años se 'celebra' el día de Star Wars por la frase en inglés 'May the Fourth Be With You', haciendo referencia a la famosa oración 'Que la fuerza te acompañe' en español.

El origen de esta frase está alejado de su creador George Lucas o de cualquier involucrado en las millonarias producciones de ciencia ficción, sino que nación con tintes políticos.

Aunque el origen del festejo no es claro, muchas versiones apuntan a Margaret Tatcher, quien se volvió la primera ministra del Reino Unido el 4 de mayo de 1979, y esta fecha significó un cambio mundial.

Los miembros del partido conservaron se hicieron con una amplia sección de propaganda de London Evening News y se escribió la frase 'May the Fourth Be With You', haciendo referencia a Star Wars, saga que se estrenó dos años antes.

La saga de Star Wars ha generado más de 9 mil millones de dólares de ventas en taquilla, esto con las películas numéricas, pero la marca de Star Wars es una de las más importantes del mundo junto a Pokémon.

