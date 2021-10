Whitelotus de Infinity Esports: ‘El MSI fue un fracaso y queremos redimirnos en el Mundial’

Whitelotus, jugador de Infinity Esports, es uno de los jugadores más experimentados de Latinoamérica y sabe que ahora en el Mundial tienen la oportunidad de redimirse tras los malos resultados conseguidos en el pasado Mid Season Invitational (MSI).

“El último MSI que tuvimos fue un fracaso bastante grande para nosotros y queremos redimirnos un poco y tenemos ese objetivo que tiene Latinoamérica de avanzar a fase de Grupos”, comentó Matías para RÉCORD.

El carrilero de la escuadra del Infinito igualmente destacó el hecho de haber dominado la escena por un año completo consiguiendo el bicampeonato y además como la única escuadra que siempre tuvo puros jugadores latinoamericanos en sus filas.

“Volver a ganar después de tanto tiempo se sintió bien siendo un equipo dominante y el haber sido un equipo de puro latinoamericano es un plus considerando que los demás tenían imports se valora un poco y que latinos representen a Latinoamérica en el Mundial. Yo personalmente prefiero jugar con gente de Latinoamérica que con imports”, agregó Whitelotus.

El jugador de Infinity también habló de lo complicado que ha sido competir este último año en el que el periodo de vacaciones fue corto y en el que además estaba confinado por el tema de la pandemia, pero recalcó que su familia es uno de los pilares que le da fuerza para seguir jugando.

“Vas extrañando cada vez más a la familia, amigos, en mi caso a mi hijo. Hay un sacrificio de por medio y cuando nos toca ganar el año se hace más largo y se hace complicado, pero por suerte valió la pena.

"Son dos cosas (las que me motivan). Una es que me gusta mucho competir y la otra es mi familia, cuando tengo ganas de dejar todo me acuerdo que ellos dependen de mí y lo hago por ellos y me ayuda a mantenerme enfocado", agregó.

Por último, Whitelotus confesó que ya está pensando en que pasará con su carrera tras el Mundial de League of Legends, pero no descartó seguir jugando en otra escuadra.

"Tengo ideas (sobre su carrera luego de Worlds), pero no sé exactamente. Probablemente siga jugando, pero no sé si sea acá (en Infinity)”, concluyó Whitelotus.

