Xbox: Ya es posible jugar videojuegos desde celulares o tabletas en México

El futuro es ahora. xCloud, el servicio que puso a prueba Xbox para poder jugar videojuegos como si fuera una plataforma de streaming ya se encuentra disponible con su versión en México.

La dinámica es muy sencilla. Solo se necesita un control que se pueda conectar vía bluetooth en el caso de dispositivos móviles y después hay que descargar la aplicación de Xbox Game Pass y pagar la suscripción.

Una vez instalada la aplicación solo se debe ingresar a la sección de juegos titulada 'Nube' y listo. Todos los juegos que salgan en el catálogo se pueden disfrutar y es que el procesamiento se encuentra en la nube, no en el dispositivo en turno, motivo por el cual es sumamente importante tener una buena conexión a internet.

El mismo procedimiento se puede llevar a cabo en una laptop convencional sin ningún tipo de problema, y en efecto, no necesitas ningún aspecto técnico para poder jugar. Algunos de los juegos que se pueden disfrutar son Gears of War, Halo, Sea of Thieves, DOOM y muchos más.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA 22: SACRIFICÓ LA ESPECTACULARIDAD POR UNA EXPERIENCIA DE JUEGO MÁS 'REAL'