Xbox: Gold ya no será un requisito para jugar en línea los títulos free to play

Xbox ha hecho oficial que los usuarios de Xbox Series X|S y Xbox One ya no tendrán que contar con la suscripción Live Gold para poder jugar en línea títulos free to play a partir del 21 de abril.

Con títulos 'free to play' se hace referencia a los videojuegos gratuitos que se encuentran en las tiendas y que normalmente son multiplataforma.

Son poco más de 50 juegos los que se ven beneficiados por esta decisión de Xbox, pero los más destacados son Rocket League, Apex Legends, Fortnite, Call of Duty: Warzone y Destiny 2.

La suscripción Xbox Live Gold continuará brindando beneficios como juegos gratis cada mes, descuentos especiales en tienda, y claro, la opción de jugar en línea títulos que no son gratis como Gears of War, Watch Dogs o Halo.